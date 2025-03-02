Кучеров первым в истории «Тампы» сделал по 60+ ассистов в трех сезонах подряд
Никита Кучеров первым в истории «Тампы» провел 3 подряд сезона с 60+ ассистами.
В игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:1) российский форвард отметился голевой передачей.
Таким образом, на счету Кучерова стало 87 (27+60) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Он стал вторым игроком в этом сезоне, достигшим отметки в 60 ассистов. Первым был Нэтан Маккиннон из «Колорадо», на счету которого 91 (23+68) балл в 61 игре.
Кроме того, Кучеров – первый игрок в истории «Тампы», сделавший минимум 60 результативных передач в трех сезона подряд.
Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он на 1 балл отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров идет 3-м с 87 очками
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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