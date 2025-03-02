Кучеров первым в истории «Тампы» сделал по 60+ ассистов в трех сезонах подряд

Никита Кучеров первым в истории «Тампы» провел 3 подряд сезона с 60+ ассистами.

В игре регулярного чемпионата против «Вашингтона » (3:1) российский форвард отметился голевой передачей.

Таким образом, на счету Кучерова стало 87 (27+60) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Он стал вторым игроком в этом сезоне, достигшим отметки в 60 ассистов. Первым был Нэтан Маккиннон из «Колорадо », на счету которого 91 (23+68) балл в 61 игре.

Кроме того, Кучеров – первый игрок в истории «Тампы », сделавший минимум 60 результативных передач в трех сезона подряд.

Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он на 1 балл отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров идет 3-м с 87 очками