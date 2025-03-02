Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он на 1 балл отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров идет 3-м с 87 очками
Леон Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков.
Форвард «Эдмонтона» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1).
29-летний немецкий нападающий завершил голевую серию из 7 игр, но продлил серию игр с очками до 11.
На его счету стало 90 (44+46) баллов в 60 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, отставая на 1 очко от форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (91 в 61, 23+68).
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (87 в 56, 27+60).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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