Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он на 1 балл отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров идет 3-м с 87 очками

Леон Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 90 очков.

Форвард «Эдмонтона » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1).

29-летний немецкий нападающий завершил голевую серию из 7 игр, но продлил серию игр с очками до 11.

На его счету стало 90 (44+46) баллов в 60 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, отставая на 1 очко от форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона (91 в 61, 23+68).

На третьем месте идет форвард «Тампы » Никита Кучеров (87 в 56, 27+60).