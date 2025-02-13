Кросби с 3 ассистами – 1-я звезда матча Канады со Швецией, Марнер с победным голом – 2-я, Рэймонд с 2 передачами – 3-я
37-летний Сидни Кросби стал первой звездой матча на Турнире четырех наций.
Сборная Канады обыграла Швецию (4:3 ОТ) в первой игре турнира.
Канадский нападающий Сидни Кросби отметился 3 передачами и был признан первой звездой матча.
Второй звездой стал форвард сборной Канады Митч Марнер, забивший победный гол в овертайме.
Третьей звездой признан нападающий сборной Швеции Лукас Рэймонд, сделавший 2 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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