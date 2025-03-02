Крылов о возможном назначении в «Куньлунь»: «Ничего об этом не знаю, опровергать не буду. Из «Куньлуня» можно сделать сильную команду, и она должна играть в Китае»

Александр Крылов высказался о возможном назначении в «Куньлунь».

Сегодня журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что бывший председатель совета директоров «Авангарда » может получить руководящую должность в «Куньлуне ».

– Telegram‑каналы сообщают, что вы возглавите «Куньлунь».

– Не знаю, о чем пишут в Telegram‑каналах. Я возвращаюсь в КХЛ и возглавляю «Куньлунь»? Ничего об этом не знаю, но и опровергать не буду.

Я сейчас занимаюсь своими проектами. Несколько из них связаны с Китаем. Из «Куньлуня» можно сделать очень сильную команду. И мне очевидно, что она должна играть в Китае. Учтите, что там нет лимита на легионеров.

– То есть вы все‑таки возглавите «Куньлунь»? Будет ли это в 2025 году?

– Ребята, я не хочу ничего загадывать. Увидим! – сказал Александр Крылов .