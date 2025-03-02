«Авангард» выиграл 8 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» одержал 8 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла «Спартак » со счетом 5:1 в выездном матче.

Таким образом, «Авангард » набрал 74 очка после 60 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

«Спартак» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 4-й на Западе с 76 баллами в 60 играх.