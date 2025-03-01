В «Авангарде» были недовольны дисциплиной Меркли и его отношением к тренировочному процессу («Чемпионат»)
В «Авангарде» были недовольны дисциплиной Райана Меркли.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Сегодня «Авангард» объявил о расторжении контракта с канадским защитником по соглашению сторон.
По данным издания, в омском клубе были недовольны игровой и личной дисциплиной Райана Меркли, его отношением к тренировочному процессу, а также большим количеством ошибок в матчах. Это неприемлемо для главного тренера «Авангарда» Ги Буше, поэтому Меркли выпал из состава и в итоге покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства.
Райан Меркли перешел в омский клуб из «Куньлуня» по ходу сезона-2024/25. Всего в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 20 (2+18) очков в 48 играх при полезности «плюс 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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