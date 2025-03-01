В «Авангарде» были недовольны дисциплиной Меркли и его отношением к тренировочному процессу («Чемпионат»)

В «Авангарде» были недовольны дисциплиной Райана Меркли.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Сегодня «Авангард » объявил о расторжении контракта с канадским защитником по соглашению сторон.

По данным издания, в омском клубе были недовольны игровой и личной дисциплиной Райана Меркли , его отношением к тренировочному процессу, а также большим количеством ошибок в матчах. Это неприемлемо для главного тренера «Авангарда» Ги Буше , поэтому Меркли выпал из состава и в итоге покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства .

Райан Меркли перешел в омский клуб из «Куньлуня» по ходу сезона-2024/25. Всего в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 20 (2+18) очков в 48 играх при полезности «плюс 1».