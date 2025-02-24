Депутат Журова: «Даже Трамп следит за Овечкиным и уточняет, сколько шайб ему осталось. Вся команда заинтересована в том, чтобы их капитан вошел в историю хоккея»

Светлана Журова высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом по голам.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Конечно, я слежу за приближением Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки, как и все любители спорта нашей страны. Ведь даже [президент США Дональд] Трамп следит за Овечкиным и уточняет, сколько шайб ему осталось (с улыбкой).

И надеюсь, что Саша спокойненько в этом сезоне сможет побить рекорд. У него была травма, но он после нее уже восстановился в своем полете к этому достижению.

И мне кажется, что в этом году все очень даже возможно. Думаю, что Саша сейчас набирается еще большего азарта, потому и хет-трик сделал.

Еще надо отметить, что вся команда помогает Саше, ведь вся команда заинтересована в том, чтобы их капитан вошел в историю хоккея.

Ведь потом везде будут писать, с какой командой он это сделал. И каким бы великим хоккеистом он ни был, но заброшенные шайбы – это результат работы всей команды.

Ребята это тоже хорошо понимают и всячески помогают Саше. Ведь заброшенные шайбы – это совместное творчество», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.