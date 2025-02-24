Жан-Себастьян Деа: «Санкт-Петербург – мой любимый город в России. Европейский, стиль жизнь более расслабленный. В Москве сумасшедший трафик»

Жан-Себастьян Деа назвал Санкт-Петербург любимым городом в России.

– Вы уже много путешествовали по России. Какие города вам запомнились?

– В России много замечательных городов – Москва, Санкт-Петербург, Казань. Вообще я люблю, когда команда отправляется на выезд, потому что это возможность увидеть другие интересные места.

– Иностранные хоккеисты обычно называют Москву своим любимым городом.

– Мне больше нравится Санкт-Петербург, чем Москва. Он такой европейский город и стиль жизнь более расслабленный.

В Москве сумасшедший трафик и очень много людей. Так что Санкт-Петербург – мой любимый город в России, – сказал нападающий «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .