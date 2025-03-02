«Тампа» одержала 8 побед подряд – 5-й результат в истории клуба. Рекорд – 11 матчей в сезоне-2019/20

«Тампа-Бэй» выиграла восемь матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Продлить серию удалось благодаря победе над «Вашингтоном » (3:1). Отметим, что все эти игры завершились в основное время.

Данная серия занимает пятое место по продолжительности в истории клуба. Рекордный показатель – 11 побед в сезоне-2019/20.

Следующий матч «Тампа » проведет с «Флоридой» на выезде в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас «Лайтнинг» идут четвертыми в Восточной конференции, набрав 74 очка за 59 игр.

Кучеров набрал очки в 21 из 22 последних матчей в НХЛ. У форварда «Тампы» 10+23 на этом отрезке