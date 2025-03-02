«Тампа» одержала 8 побед подряд – 5-й результат в истории клуба. Рекорд – 11 матчей в сезоне-2019/20
«Тампа-Бэй» выиграла восемь матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Продлить серию удалось благодаря победе над «Вашингтоном» (3:1). Отметим, что все эти игры завершились в основное время.
Данная серия занимает пятое место по продолжительности в истории клуба. Рекордный показатель – 11 побед в сезоне-2019/20.
Следующий матч «Тампа» проведет с «Флоридой» на выезде в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас «Лайтнинг» идут четвертыми в Восточной конференции, набрав 74 очка за 59 игр.
Кучеров набрал очки в 21 из 22 последних матчей в НХЛ. У форварда «Тампы» 10+23 на этом отрезке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости