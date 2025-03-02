У Стэмкоса 0+0 и «минус 15» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»
Стивен Стэмкос остался с 0+0 и «минус 14» в 12 последних играх за «Нэшвилл».
Форвард «Предаторс» завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:7) с показателем полезности «минус 3».
На 60-й минуте 35-летний нападающий отправил шайбу в пустые ворота своей команды. Ее записали на вратаря клуба с Лонг-Айленда Илью Сорокина.
В последних 12 матчах на счету Стэмкоса нет голов в чужие ворота и результативных передач. Суммарная полезность на этом отрезке – «минус 15».
Всего в текущем сезоне экс-капитан «Тампы» набрал 33 (17+16) очка в 59 играх при полезности «минус 23». Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2027/28.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости