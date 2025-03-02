У Стэмкоса 0+0 и «минус 15» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»

Стивен Стэмкос остался с 0+0 и «минус 14» в 12 последних играх за «Нэшвилл».

Форвард «Предаторс» завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (4:7) с показателем полезности «минус 3».

На 60-й минуте 35-летний нападающий отправил шайбу в пустые ворота своей команды. Ее записали на вратаря клуба с Лонг-Айленда Илью Сорокина.

В последних 12 матчах на счету Стэмкоса нет голов в чужие ворота и результативных передач. Суммарная полезность на этом отрезке – «минус 15».

Всего в текущем сезоне экс-капитан «Тампы » набрал 33 (17+16) очка в 59 играх при полезности «минус 23». Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2027/28.