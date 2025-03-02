Кучеров набрал очки в 21 из 22 последних матчей в НХЛ. У форварда «Тампы» 10+23 на этом отрезке
Никита Кучеров набрал очки в 21 из 22 последних матчей в НХЛ.
В игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:1) российский форвард «Тампы» сделал голевую передачу.
Единственной встречей из последних 22, в которой Кучеров принял участие и не отметился результативными действиями, стала игра с «Детройтом» 26 января (0:2).
На этом отрезке у 31-летнего нападающего 33 (10+23) очка. Матч с «Кэпиталс» стал десятым подряд с очками для Кучерова.
В текущем сезоне у него 27+60 в 56 матчах регулярного чемпионата и промежуточное третье место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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