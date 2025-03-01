Леонтьев о 4:5 с «Амуром»: «Нефтехимик» пластался, бился, был в роли догоняющих. В овертайме они реализовали свой шанс, мы – нет»
Олег Леонтьев оценил поражение от «Амура» (4:5 ОТ).
«Быстрая и скоростная игра, было видно, что соперники сильно настроены на нас. Понравился «Амур», как он был заряжен. То, что они вели по счету – все это по делу. Мы тоже не отставали, выдержали удар, все это ликвидировали, неплохо смотрелись. В третьем периоде могли даже выйти вперед несмотря на то, что всегда были в роли догоняющих, там штанга спасла.
Интересный матч, дело дошло до овертайма, где и у тех, и других было по два голевых момента. «Амур» реализовал свой шанс, у нас было два приличных голевых момента, но мы не смогли их использовать, поэтому победили хабаровчане. Мы пластались, бились, по большому счету особых претензий нет. Готовимся к следующему матчу здесь», – сказал тренер «Нефтехимика».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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