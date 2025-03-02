Проворов сделал пас на победный гол «Детройту». У защитника «Коламбуса» 7+21 в 50 матчах

Иван Проворов сделал пас на победный гол в матче с «Детройтом» (5:3).

На 58-й минуте защитник «Коламбуса » ассистировал Джастину Дэнфорту, набрав 28-е (7+21) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего он провел 50 игр.

Сегодня за 20:44 (1:24 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 4 блок-шота, полезность – «плюс 2».