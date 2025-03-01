Михаил Кравец подвел итоги матча с «Динамо» (3:6).

– Во втором периоде некоторые позволяли себе индивидуальные ошибки, которые приводили к контратакам соперника. Как я говорил уже, нехватка мастерства приводит к таким ошибкам.

Каждому нужно помогать команде тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу.

Понятно, что «Динамо » владело инициативой. Но нужно бороться до конца. За 8 секунд нельзя останавливаться и все сваливать на вратаря.

Мы на протяжении всего сезона пытаемся поменять такие вещи. Все выводы уже сделаны. И с возвратом дисквалифицированных игроков другие хоккеисты просто не будут играть.

– Ожидали одновременной дисквалификации лидеров?

– По Душаку я соглашусь, действительно попал туда, куда не надо попадать. Тут правила есть правила.

А по Дрозгу была, как любят говорить наши судьи, игровая ситуация, без злого умысла, хоть и действительно сильный удар. Но даже если в игре дали пять минут, то можно было из этого не делать дисквалификацию. Но есть те, кто просматривает и решает, – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .