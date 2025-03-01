Кравец о 3:6 от «Динамо»: «Нехватка мастерства приводит к ошибкам. Нужно помогать тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу»
– Во втором периоде некоторые позволяли себе индивидуальные ошибки, которые приводили к контратакам соперника. Как я говорил уже, нехватка мастерства приводит к таким ошибкам.
Каждому нужно помогать команде тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу.
Понятно, что «Динамо» владело инициативой. Но нужно бороться до конца. За 8 секунд нельзя останавливаться и все сваливать на вратаря.
Мы на протяжении всего сезона пытаемся поменять такие вещи. Все выводы уже сделаны. И с возвратом дисквалифицированных игроков другие хоккеисты просто не будут играть.
– Ожидали одновременной дисквалификации лидеров?
– По Душаку я соглашусь, действительно попал туда, куда не надо попадать. Тут правила есть правила.
А по Дрозгу была, как любят говорить наши судьи, игровая ситуация, без злого умысла, хоть и действительно сильный удар. Но даже если в игре дали пять минут, то можно было из этого не делать дисквалификацию. Но есть те, кто просматривает и решает, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
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