Вратарь «Куньлуня» Смит: «Наши с женой семьи каждый раз в шоке с того, как прекрасна Россия: архитектура, гостеприимство, еда. Страна стала вторым домом»

Джереми Смит поделился мнением о России.

– Насколько вам стала близка ментальность россиян за все эти годы? К чему так и не смогли привыкнуть?

– Мы с супругой живем здесь уже пять лет, так что ко всему привыкли.

Сначала мы приехали в Пекин, а через год переехали в Россию без каких-либо трудностей и проблем.

Мы искренне наслаждаемся жизнью в Москве. Наши семьи приезжают навещать нас и каждый раз остаются в шоке с того, как прекрасна Россия: архитектура, гостеприимство, еда и так далее.

– Что поражает больше всего?

– Наши родственники постоянно говорят о том, какая в России вкусная еда, и это действительно так!

В Москве есть очень много ресторанов мирового класса, которые мы часто посещаем.

Вообще Россия стала для моей семьи вторым домом, и мы нашли здесь хороших друзей, так что я с уверенностью могу сказать, что нам очень комфортно жить в этой стране.

Нам все нравится, – сказал вратарь «Куньлуня » Джереми Смит .