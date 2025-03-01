Вратарь «Куньлуня» Смит: «Наши с женой семьи каждый раз в шоке с того, как прекрасна Россия: архитектура, гостеприимство, еда. Страна стала вторым домом»
– Насколько вам стала близка ментальность россиян за все эти годы? К чему так и не смогли привыкнуть?
– Мы с супругой живем здесь уже пять лет, так что ко всему привыкли.
Сначала мы приехали в Пекин, а через год переехали в Россию без каких-либо трудностей и проблем.
Мы искренне наслаждаемся жизнью в Москве. Наши семьи приезжают навещать нас и каждый раз остаются в шоке с того, как прекрасна Россия: архитектура, гостеприимство, еда и так далее.
– Что поражает больше всего?
– Наши родственники постоянно говорят о том, какая в России вкусная еда, и это действительно так!
В Москве есть очень много ресторанов мирового класса, которые мы часто посещаем.
Вообще Россия стала для моей семьи вторым домом, и мы нашли здесь хороших друзей, так что я с уверенностью могу сказать, что нам очень комфортно жить в этой стране.
Нам все нравится, – сказал вратарь «Куньлуня» Джереми Смит.
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