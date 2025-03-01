Джереми Смит: «Канадские вратари блекнут на фоне российских. Игроки проходят плавный путь становления, очень грамотно развивают молодых хоккеистов»

Джереми Смит поделился мыслями о российской вратарской школе.

– Сейчас в НХЛ просто куча звезд-голкиперов: Шестеркин, Василевский, Бобровский, Сорокин и так далее. Это феномен русской вратарской школы?

– Это очень хороший вопрос.

Последние 10-20 лет в НХЛ доминировали канадские голкиперы, но сейчас они просто блекнут на фоне российских вратарей, которых стало очень много. Все они показывают невероятную игру. Чего только стоят ребята, о которых вы сами сказали!

В чем их секрет? Просто в России очень высокий уровень хоккея и отличные вратарские тренеры, так что голкиперы уезжают в НХЛ максимально подготовленными.

Также российские игроки проходят очень плавный путь становления без резких скачков. Тут очень грамотно развивают молодых хоккеистов.

Хочу снова упомянуть российских тренеров вратарей, так как мне очень импонирует их стиль работы.

Мой нынешний тренер, Владимир Куликов, учит нас выстраивать очень спокойную игру без лишних дерганий и прыжков. На самом деле это очень тяжело.

Думаю, что сейчас в КХЛ и НХЛ процветает именно такой стиль, – сказал вратарь «Куньлуня » Джереми Смит .