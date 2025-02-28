Козырев о 2:3 с «Торпедо»: «Северсталь» упустила начало матча и проиграла из-за индивидуальных ошибок»

Андрей Козырев оценил поражение от «Торпедо» (2:3).

«Мы упустили начало матча. Дали большое преимущество соперникам. В «Торпедо » есть хорошие игроки, которые умеют исполнять. За счет индивидуальных ошибок мы, по сути, проиграли матч.

Хотя по содержанию выглядели неплохо и в третьем периоде могли зацепиться за ничью, перевести в овертайм эту игру», – сказал тренер «Северстали ».