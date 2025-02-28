Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Северсталью».
Нижегородский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
«С прошлых игр против «Северстали» прошло очень много времени, у нас уже сменился тренер по защитникам, мы получили автора сегодняшних голов – Никиту Тертышного.
В этом плане – когда идешь по сезону, смотришь турнирную таблицу и понимаешь, насколько важны маленькие детали – ответственность каждого игрока, сплоченность коллектива, которая набирает обороты, это самая большая разница по сравнению с прошлыми матчами против «Северстали».
Даже при поражении я всегда смотрю на качество игры, поэтому есть два способа. Выигрывать скучно и неинтересно или проигрывать с хорошей игрой. Я выбираю выигрывать красиво и с очень хорошей игрой», – сказал Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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