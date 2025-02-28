Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Северсталью».

Нижегородский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«С прошлых игр против «Северстали » прошло очень много времени, у нас уже сменился тренер по защитникам, мы получили автора сегодняшних голов – Никиту Тертышного.

В этом плане – когда идешь по сезону, смотришь турнирную таблицу и понимаешь, насколько важны маленькие детали – ответственность каждого игрока, сплоченность коллектива, которая набирает обороты, это самая большая разница по сравнению с прошлыми матчами против «Северстали».

Даже при поражении я всегда смотрю на качество игры, поэтому есть два способа. Выигрывать скучно и неинтересно или проигрывать с хорошей игрой. Я выбираю выигрывать красиво и с очень хорошей игрой», – сказал Ларионов .