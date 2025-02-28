Роман Ротенберг: «СКА выиграл Кубок Континента три раза – больше только у ЦСКА. Против «Динамо» команда не до конца выполнила в атаке – докрутим это, уже шлифовка, приятные детали»

Роман Ротенберг ответил на вопрос относительно игры СКА.

СКА проиграл «Динамо» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла три домашних матча подряд – «Куньлуню» (4:6), «Спартаку» (2:7) и «Динамо» (0:1).

– Подведите, пожалуйста, итоги этой домашней серии. Может быть, по паре примеров того, чем вы довольны и чем недовольны.

– Ну, знаете как. Самое интересное происходит всегда в раздевалке. Я хочу сказать, что мы сделали огромный шаг вперед по ходу серии с точки зрения подготовки к плей-офф.

У нас есть резервы. Всегда важно смотреть и оценивать игру команды по крайней игре, по заключительному матчу в серии. Скажем так, по ходу этой серии многие детали мы улучшили. По содержанию игры. Одна из лучших игр в сезоне. Надо просто дальше работать.

Как бы так ни звучало, улучшить игру в атаке. Нам нужно было улучшить игру в атаке. Я не буду публично говорить, что мы просим делать ребят – это неправильно, у нас плей-офф впереди.

Но некоторые вещи, которые мы просили, команда не до конца выполнила именно в зоне атаки. Мы это докрутим, да. И это, знаете, уже такая шлифовка, уже такие приятные детали, да. Мы выходим из-под давления здорово, мы проходим в среднюю зону здорово. Несмотря на то, что соперник очень здорово строится в средней зоне.

Мы знаем эту систему очень хорошо. И по чемпионату мира, и я знаю – Алексей Кудашов работал у нас в клубе, поэтому мы прекрасно понимаем, в какой хоккей он играет. Да, в этом сезоне так, в прошлом сезоне – по-другому. А когда мы первый Кубок Гагарина выиграли в 2015 году, вообще все матчи «Динамо» в регулярке проиграли. Все матчи вообще. В «Динамо » тогда Знарок был главным тренером.

Это тот путь, который мы проходим, должны с каждой игрой все улучшать. У нас есть план. Мы всегда стремимся побеждать в регулярном чемпионате. Выиграли Кубок Континента три раза. Хочу отметить, три раза. Только ЦСКА выигрывал больше – шесть раз. Остальные клубы находятся ниже СКА, ЦСКА на первом месте. Да, мы всегда стремимся побеждать.

И было первое место в 2023 году, в 2024 году – второе место в регулярке. Эта регулярка еще не окончена.

Будем стремиться побеждать в каждой игре. И следующая игра, как всегда, для нас самая важная, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .