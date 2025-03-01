Свинов считает, что хоккейным вратарям тяжелее, нежели футбольным: «Надо постоянно быть в стойке, нужна концентрация. В хоккее тяжелее в плане физической нагрузки»

Илья Свинов сравнил вратарей в футболе и хоккее.

– С какого возраста вы начали заниматься футболом?

– Это было в Тольятти, мяч пинал лет с 5-7. У меня был брат профессиональным футболистом, всегда с ним бегал на тренировки. На фото тольяттинской «Лады», где он играл, есть я, хотя там были ребята 1990 года рождения.

В школе всегда играл в футбол, там была секция, дедушка водил, брат и родители, мяч пинал, выплескивал энергию.

– Вам нравился футбол или вас заставляли ходить?

– Мне нравился. Я не из тех детей, которых водили ради того, чтобы куда-то ходить. Сразу понравился футбол.

Мне было 15 или 16 лет, и в Тольятти заливали каток. Зимой играл в хоккей, и этот вид спорта мне тоже нравится, слежу за КХЛ. Мне больше вживую нравится смотреть хоккей.

Когда был в «Спартаке», часто ходили с ребятами на матчи. Занимался немного этим видом спорта.

Какой футбол зимой в Тольятти? Манеж есть в академии, но я тогда был в «Ладе» и не было возможности заниматься футболом в зимнее время.

– Где вратарю сложнее играть – в хоккее или в футболе?

– В хоккее гораздо тяжелее.

Смотришь на их амуницию, надо постоянно быть в стойке, всегда нужна концентрация, потому что много бросков. Мало среагировать, нужно еще правильно отбить. В хоккее тяжелее в плане физической нагрузки.

Понятно, что у игроков другое телосложение. Никогда не был в хоккейной амуниции, но на первый взгляд вратарям там гораздо тяжелее играть, – сказал бывший вратарь «Спартака», ныне выступающий за «Уфу» на правах аренды из «Балтики» Илья Свинов.