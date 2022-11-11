Голышев об «Айлендерс»: «Устал от того, что мне ездили по ушам. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Был бы рад сыграть один матч в НХЛ – и все»

Анатолий Голышев рассказал Sports.ru, что в устал от постоянного вранья.

– Полтора года прошло после твоей короткой поездки в НХЛ. Как ты сегодня воспринимаешь эту попытку?

– Это большой опыт, серьезная проверка для меня и моей семьи. Я не жалею, что уезжал. Конечно, потерял в деньгах, но единственное, что немного тревожит сердце с хоккейной точки зрения – не дали исполнить мечту. Я был бы рад сыграть один матч в НХЛ – и все. На этом тема была бы закрыта. Но мечта так и не исполнилась.

– Как ты решился на переезд, имея хороший контракт в КХЛ и большую семью?

– Моя большая семья всегда со мной. Контракт – дело приходящее и уходящее. Есть вещи на порядок выше этого. У меня есть мечта, как у любого пацана, который занимается хоккеем не ради денег. Эта мечта так и осталась. Я ехал в НХЛ только ради того, чтобы играть. Я жил этой мечтой, думал, что буду играть там долго. Не получилось, но я понимаю, что эта попытка пошла мне на пользу. Я тут засиделся, нужна была смена обстановки. Теперь я вернулся и меня все устраивает – хочется привести команду к Кубку Гагарина.

– Во время выставочных матчей ты был в основе. Как в клубе объяснили отправку в АХЛ?

– Сказали: «Не переживай, это ненадолго. Мы ищем возможность обменять игроков». Говорили, что буду играть много именно в первой команде. Но это была неправда, потому что эти люди до сих пор в основной команде. Из уважения к ребятам не буду называть их фамилии. А к тем, кто это все говорил, у меня просто нет уважения.

– В какой момент у тебя полностью пропало доверие к руководству?

– Когда меня подняли из и не дали сыграть. Я провел разминку и опять вернулся на трибуну. Подошел генеральный менеджер [ ] и сказал: «Это не мое решение. Это решение тренера». На следующий день я катался в основном составе, после чего опять только разминка. И понял, что головой уже дома и хочу вернуться.

У меня были возможности для обмена – интересовались четыре команды. Но я уже понимал, что хочу на родину – устал от того, что мне ездили по ушам. Я такой человек, что мне лучше сказать все прямо. Пусть это будет горькая правда, чем сладкая ложь, – сказал форвард в интервью Sports.ru.

«Устал от того, что в Америке ездили по ушам». Анатолий Голышев до сих пор переживает, что не заиграл в НХЛ