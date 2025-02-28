McDonald’s временно переименовал 2 ресторана в Канаде в McDavid’s в честь гола Макдэвида в финале с США

McDonald’s временно переименовал 2 ресторана в Канаде в честь Коннора Макдэвида.

Нападающий «Эдмонтона » и сборной Канады ранее забил победный гол в финальном матче против США (3:2 ОТ) на Турнире четырех наций.

«До сих пор не можем перестать думать о том броске Коннора Макдэвида .

Увидимся в McDavid’s в Эдмонтоне, Альберта, и в Ньюмаркете, Онтарио, в честь нашего героя», – говорится в соцсети канадского McDonald’s.

Изменение названия вступило в силу 27 февраля, акция продлится одну неделю.

Коннор Макдэвид вырос в Ньюмаркете. В меню McDavid’s в городе будет бургер «Биг Мак-Дэвид».

Фото: x.com/GinoHard

McDonald’s – Макдэвиду: «Переименуемся в McDavid’s в Эдмонтоне, если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду»