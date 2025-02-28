McDonald’s временно переименовал 2 ресторана в Канаде в McDavid’s в честь гола Макдэвида в финале с США
McDonald’s временно переименовал 2 ресторана в Канаде в честь Коннора Макдэвида.
Нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады ранее забил победный гол в финальном матче против США (3:2 ОТ) на Турнире четырех наций.
«До сих пор не можем перестать думать о том броске Коннора Макдэвида.
Увидимся в McDavid’s в Эдмонтоне, Альберта, и в Ньюмаркете, Онтарио, в честь нашего героя», – говорится в соцсети канадского McDonald’s.
Изменение названия вступило в силу 27 февраля, акция продлится одну неделю.
Коннор Макдэвид вырос в Ньюмаркете. В меню McDavid’s в городе будет бургер «Биг Мак-Дэвид».
Фото: x.com/GinoHard
McDonald’s – Макдэвиду: «Переименуемся в McDavid’s в Эдмонтоне, если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: To Do Canada
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости