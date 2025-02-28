«Эдмонтон» проиграл 4 из 4 матчей после Турнира четырех наций. У Макдэвида 0+3 и «минус 7» на отрезке
«Эдмонтон» проиграл четыре матча подряд после перерыва.
Команда тренера Криса Кноблауха уступила «Флориде» (3:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
После паузы на Турнир четырех наций «Ойлерс» проиграли четыре из четырех матчей. Прежде канадский клуб уступил «Филадельфии» (3:6), «Вашингтону» (3:7) и «Тампе» (1:4).
В общей сложности серия поражений «Эдмонтона» достигла пяти матчей – до паузы команда также уступила «Колорадо» (4:5).
После перерыва капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид набрал 3 (0+3) очка в четырех матчах при полезности «минус 7».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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