Драйзайтль забил в 7-м матче подряд и повторил клубный рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. Он лидирует в гонке снайперов НХЛ с 44 голами в 59 играх в сезоне

Леон Драйзайтль забил в 7-м матче подряд и повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке.

Форвард «Ойлерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4).

В последних 7 матчах на его счету 8 шайб и 11 очков. Драйзайтль повторил клубный рекорд по продолжительности голевой серии в регулярке в XXI веке (7 игр).

Он был установлен Коннором Макдэвидом в ноябре-декабре 2022 года и повторен самим Драйзайтлем в феврале 2023 года. Рекорд клуба за всю историю принадлежит Дэйву Ламли (голевая серия из 12 игр, ноябрь-декабрь 1981 года).

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 44 шайбы в 59 играх. Он лидирует в гонке снайперов с отрывом в 11 голов от ближайших преследователей (Вильяма Нюландера из «Торонто » и Марка Шайфли из «Виннипега»).

В гонке бомбардиров Драйзайтль с 88 (44+44) баллами в 59 играх идет на втором месте. Лидирует Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (90 в 60, 23+67).