Зубов о 2:3 от «Барыса»: «С реализацией были трудности. Парни злятся – создаем, но не забиваем. От этого и ошибки хватаем ненужные»

Павел Зубов подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).

«Соперника – с победой, они отчаянно сражались, много бросков заблокировали. Мы разжились только двумя голами, хотя провели 22 минуты в атаке и нанесли 38 бросков.

По карте бросков видно, что 20-25 бросков были с убойных позиций. Можно и вратаря похвалить, и про наше мастерство в завершении поговорить.

Парни злятся – создаем, но не забиваем. От этого и ошибки хватаем ненужные, все переворачивается. С реализацией сегодня были трудности, в том числе и на буллитах», – сказал главный тренер «Лады» Павел Зубов .