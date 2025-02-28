Зубов о 2:3 от «Барыса»: «С реализацией были трудности. Парни злятся – создаем, но не забиваем. От этого и ошибки хватаем ненужные»
Павел Зубов подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).
«Соперника – с победой, они отчаянно сражались, много бросков заблокировали. Мы разжились только двумя голами, хотя провели 22 минуты в атаке и нанесли 38 бросков.
По карте бросков видно, что 20-25 бросков были с убойных позиций. Можно и вратаря похвалить, и про наше мастерство в завершении поговорить.
Парни злятся – создаем, но не забиваем. От этого и ошибки хватаем ненужные, все переворачивается. С реализацией сегодня были трудности, в том числе и на буллитах», – сказал главный тренер «Лады» Павел Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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