35 млн рублей в год и бонусы – зарплата Прохоркина по новому контракту с «Авангардом»
Николай Прохоркин заработает 35 миллионов рублей по договору с «Авангардом».
Нападающий продлил соглашение с клубом на два года.
По информации журналиста Михаила Зислиса, годовой оклад хоккеиста составит 35 миллионов рублей плюс бонусы.
Николай Прохоркин вернулся в «Авангард» по ходу этого сезона, подписав договор на правах свободного агента. Его соглашение действовало до завершения этого сезона.
Прохоркин набрал 22 (9+13) очка при полезности «плюс 9» в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне. Среднее игровое время – 16:38.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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