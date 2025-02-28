35 млн рублей в год и бонусы – зарплата Прохоркина по новому контракту с «Авангардом»

Николай Прохоркин заработает 35 миллионов рублей по договору с «Авангардом».

Нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

По информации журналиста Михаила Зислиса, годовой оклад хоккеиста составит 35 миллионов рублей плюс бонусы.

Николай Прохоркин вернулся в «Авангард » по ходу этого сезона, подписав договор на правах свободного агента. Его соглашение действовало до завершения этого сезона.

Прохоркин набрал 22 (9+13) очка при полезности «плюс 9» в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне. Среднее игровое время – 16:38.