Квартальнов о 2:1 со «Спартаком»: «Динамо» выстояло в концовке, не пропустило от такой быстрой команды – это большой плюс»

Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Спартаком» (2:1).

«Непростая игра, тяжелая игра. Повели в счете, и большой плюс то, что выстояли в концовке, не пропустили от такой быстрой команды. И в большинстве забили — это важный компонент.

Хотелось бы начать плей-офф дома, больше игр провести на своей арене. А как получится — покажет время.

Дубль Анаса? Он обладает определенным уровнем мастерства. Он у нас буллитер. Дали ему шанс, он забил», – сказал тренер минского «Динамо ».