«Торпедо» выиграло 6 из 8 последних матчей. Команда Ларионова – 8-я на Западе
«Торпедо» выиграло 6 из 8 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Северсталь» со счетом 3:2 в выездном матче.
Таким образом, «Торпедо» набрало 66 очков в 59 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» проиграла 2 матча подряд. Команда тренера Андрея Козырева идет 5-й на Западе с 73 очками после 59 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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