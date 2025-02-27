«Торпедо» выиграло 6 из 8 последних матчей. Команда Ларионова – 8-я на Западе

«Торпедо» выиграло 6 из 8 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Северсталь» со счетом 3:2 в выездном матче.

Таким образом, «Торпедо » набрало 66 очков в 59 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Северсталь » проиграла 2 матча подряд. Команда тренера Андрея Козырева идет 5-й на Западе с 73 очками после 59 игр.