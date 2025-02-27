Короткий о СКА: «Когда впервые попал в раздевалку, поймал себя на эмоции – здорово быть в команде с обладателями Кубка Гагарина, победителями ЧМ и ОИ. У нас классный коллектив»
Матвей Короткий доволен взаимоотношениями с партнерами в СКА.
«Когда впервые попал в раздевалку СКА, поймал себя на приятной эмоции – здорово находиться в команде с такими мастерами. Все ребята – заслуженные, обладатели Кубка Гагарина, чемпионы мира и Олимпийских игр.
К каждому из них можно подойти, о чем-то спросить, они всегда с удовольствием помогут и подскажут. Первое время, конечно, больше общался с теми, кого знаю – с Егором Заврагиным, Ваней Демидовым, Гришей Кузьминым.
Со временем стал общаться и со старшими ребятами, они все простые, у нас классный коллектив. Даже если ты ошибся, тебя никто не будет тыкать в это носом, а спокойно подскажут, как нужно было сыграть», – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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