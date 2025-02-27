Зуб об ОИ-2018: «Было очень большое давление, команда нервничала. Понимали, что состав хороший, но из-за нервозности играли зажато. Выдохнули только после гола Капризова»

Артем Зуб поделился мнением о России на Олимпиаде-2018.

Тогда российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли в финале сборную Германии (4:3 ОТ).

– Пока ваше главное командное достижение – олимпийское золото Пхенчхана. Что вы почувствовали в тот критический момент финала с немцами, когда проигрывали 2:3 и удалился Сергей Калинин?

– Все были немножко в шоке, но думать об этом было некогда, потому что меня сразу же выпустили с Андреем Зубаревым на меньшинство. Надо было отыграть хорошую смену, да еще и нападающим помочь – времени мало оставалось.

Шайбу отобрали, в зону ее завели, там поборолись – и в это время вместо Васи Кошечкина тренеры выпустили пятым полевым Никиту Гусева . И он забил.

На команду было очень большое давление, она нервничала. Все понимали, что состав у нас хороший, но из-за этой нервозности в каких-то моментах играли зажато, в том числе и в финале.

Все выдохнули только после золотого гола Кирилла Капризова . После этого уже все было классно! – сказал защитник «Оттавы » Артем Зуб .

Ротенберг об ОИ-2018: «Хорошо помню путь к золоту – причастные знают, сколько усилий было вложено. Спасибо игрокам, тренерам, врачам, болельщикам и руководству страны»