Зуб об ОИ-2018: «Было очень большое давление, команда нервничала. Понимали, что состав хороший, но из-за нервозности играли зажато. Выдохнули только после гола Капризова»
Тогда российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли в финале сборную Германии (4:3 ОТ).
– Пока ваше главное командное достижение – олимпийское золото Пхенчхана. Что вы почувствовали в тот критический момент финала с немцами, когда проигрывали 2:3 и удалился Сергей Калинин?
– Все были немножко в шоке, но думать об этом было некогда, потому что меня сразу же выпустили с Андреем Зубаревым на меньшинство. Надо было отыграть хорошую смену, да еще и нападающим помочь – времени мало оставалось.
Шайбу отобрали, в зону ее завели, там поборолись – и в это время вместо Васи Кошечкина тренеры выпустили пятым полевым Никиту Гусева. И он забил.
На команду было очень большое давление, она нервничала. Все понимали, что состав у нас хороший, но из-за этой нервозности в каких-то моментах играли зажато, в том числе и в финале.
Все выдохнули только после золотого гола Кирилла Капризова. После этого уже все было классно! – сказал защитник «Оттавы» Артем Зуб.
Ротенберг об ОИ-2018: «Хорошо помню путь к золоту – причастные знают, сколько усилий было вложено. Спасибо игрокам, тренерам, врачам, болельщикам и руководству страны»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий