Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»
37‑летний нападающий выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду в 2018-м.
– Вы общаетесь с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым, с кем выступали в легендарной тройке? И с другими партнерами.
– Поздравляем друг друга с днем рождения. Почаще вижусь с Гусем (Никита Гусев), потому что он играет в КХЛ. С Панарой обычно летом пересекаемся, когда он проводит какие‑то матчи. То же самое – с Жекой.
– Что вы думаете о качестве хоккея на Турнире четырех наций?
– Смотрели хайлайты, качество высокое. Хотелось бы увидеть там сборную России. У нас очень серьезные ребята. Они бы составили конкуренцию. Хотелось бы посмотреть на них на фоне четырех сборных. Я думаю, они плохо не сыграли бы, а могли спокойно побороться за кубок.
– Вы ждете решение, допустят ли сборную России на Олимпиаду?
– Хочется, чтобы наша сборная ездила на чемпионаты мира и Олимпиады. Это большое развитие для игроков. Также, как и я раньше, ездил на турниры. Это помогало в карьере.
А у нас сейчас большой приток молодежи, которой особенно нужны такие матчи. Очень хочется, чтобы уже все вернулось, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»
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