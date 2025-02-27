Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»

Вадим Шипачев пожелал сборной России скорее вернуться на международные старты.

37‑летний нападающий выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду в 2018-м.

– Вы общаетесь с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым, с кем выступали в легендарной тройке? И с другими партнерами.

– Поздравляем друг друга с днем рождения. Почаще вижусь с Гусем (Никита Гусев), потому что он играет в КХЛ. С Панарой обычно летом пересекаемся, когда он проводит какие‑то матчи. То же самое – с Жекой.

– Что вы думаете о качестве хоккея на Турнире четырех наций?

– Смотрели хайлайты, качество высокое. Хотелось бы увидеть там сборную России . У нас очень серьезные ребята. Они бы составили конкуренцию. Хотелось бы посмотреть на них на фоне четырех сборных. Я думаю, они плохо не сыграли бы, а могли спокойно побороться за кубок.

– Вы ждете решение, допустят ли сборную России на Олимпиаду?

– Хочется, чтобы наша сборная ездила на чемпионаты мира и Олимпиады. Это большое развитие для игроков. Также, как и я раньше, ездил на турниры. Это помогало в карьере.

А у нас сейчас большой приток молодежи, которой особенно нужны такие матчи. Очень хочется, чтобы уже все вернулось, – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев .

Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»