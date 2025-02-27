  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»
0

Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»

Вадим Шипачев пожелал сборной России скорее вернуться на международные старты.

37‑летний нападающий выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду в 2018-м.

– Вы общаетесь с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым, с кем выступали в легендарной тройке? И с другими партнерами.

– Поздравляем друг друга с днем рождения. Почаще вижусь с Гусем (Никита Гусев), потому что он играет в КХЛ. С Панарой обычно летом пересекаемся, когда он проводит какие‑то матчи. То же самое – с Жекой.

– Что вы думаете о качестве хоккея на Турнире четырех наций?

– Смотрели хайлайты, качество высокое. Хотелось бы увидеть там сборную России. У нас очень серьезные ребята. Они бы составили конкуренцию. Хотелось бы посмотреть на них на фоне четырех сборных. Я думаю, они плохо не сыграли бы, а могли спокойно побороться за кубок.

– Вы ждете решение, допустят ли сборную России на Олимпиаду?

– Хочется, чтобы наша сборная ездила на чемпионаты мира и Олимпиады. Это большое развитие для игроков. Также, как и я раньше, ездил на турниры. Это помогало в карьере.

А у нас сейчас большой приток молодежи, которой особенно нужны такие матчи. Очень хочется, чтобы уже все вернулось, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.

Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВадим Шипачев
logoЕвгений Дадонов
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
logoДинамо Минск
logoЧМ по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНикита Гусев
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАртемий Панарин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Григоренко о победе на ОИ-2018: «Звание олимпийского чемпиона с тобой на всю жизнь, и неважно, были там игроки НХЛ или нет»
125 февраля, 15:37
Крикунов о Шипачеве: «Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой, держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной»
225 февраля, 06:39
Кожевников об «Ак Барсе»: «Команда без лица. Тренеры на своей волне, игроки – на своей. Диву даюсь, как Казань умудрилась расстаться с Шипачевым. С ним Коршков стал бы звездой!»
924 февраля, 07:55
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» против «Калгари», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией»
37вчера, 22:10
Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу
3вчера, 22:03
Ротенберг про 0:1 от «Динамо»: «Против СКА все играют на уровне плей-офф весь сезон. Сегодня мы допустили только одну ошибку, если бы выполнили все требования, забили бы»
15вчера, 21:49
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»
5вчера, 21:33
Ротенберг об отсутствии шкафчика Кузнецова: «В раздевалке СКА висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. Евгению нужно время на лечение, а сколько – мы не знаем»
29вчера, 21:18
Дегтярев об отстранении России: «МОК допустит сборную на ОИ-2026, уверен. Без русских в хоккее смотреть практически не на что»
10вчера, 20:51
Ротенберг о том, что Демидов не играл с «Динамо»: «На него много свалилось после Матча звезд, пацан молодой, это непросто. Капризов в сборной работал над собой и стал одним из лучших в мире»
25вчера, 20:39
Депутат Журова: «Между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч – сразу после встречи Путина с Трампом. С приглашением на него лидеров двух стран»
54вчера, 20:24
Лучший бомбардир СКА Демидов провел матч с «Динамо» на скамейке запасных. Команда Ротенберга проиграла – 0:1
14вчера, 20:13
Кудашов о хите Акользине против Чернова: «В 90-х били не так, там головы слетали, никто внимания не обращал. Тренер ругал тех в нападении, кто голову убирал»
6вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»
1вчера, 22:15
Воробьев о 6:0: «Фееричный финал, ЦСКА поднял статистику большинства и меньшинства. «Куньлуню» нужна была победа, чтобы зацепиться за плей-офф, сказали об этом ребятам»
вчера, 21:07
Жамнов про 1:2 с «Динамо» Минск: «Спартак» опять не может забить, к сожалению. Наша задача – взламывать вязкую оборону, сегодня не получилось»
4вчера, 19:27
Артюхин о СКА: «Одни и те же проблемы: надо определиться с основным вратарем, готовить его к плей-офф и наладить игру в обороне»
3вчера, 17:42
Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Прикольно, когда на трибунах меня встречают с накладными усами, тренд ушел в народ, приятно»
вчера, 17:28
Короткий о СКА: «Когда впервые попал в раздевалку, поймал себя на эмоции – здорово быть в команде с обладателями Кубка Гагарина, победителями ЧМ и ОИ. У нас классный коллектив»
2вчера, 17:16
Коньков об «Ак Барсе»: «Способен обыграть любую команду, когда собран и подготовлен. В атаке проблемы: больше 3 забить не получается в основное время. В защите провалов не вижу»
1вчера, 16:44
Рыбин о Мичкове: «Советовал ему держать вес, чтобы точно лишним не был. Он в тяжелой команде с тяжелым тренером»
1вчера, 16:05
Юрову сделали операцию. Форвард «Металлурга» травмировался в игре с «Сибирью»
2вчера, 15:10
Сервисмен сборной России об Овечкине: «Чем больше величие игрока, тем меньше у него требований. Заточку его коньков знаю наизусть, к клюшкам он никого не подпускает»
9вчера, 14:58