Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»
Капитан «Вашингтона» забил 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894).
– Александр Овечкин в этом сезоне побьет рекорд Гретцки?
– Я очень надеюсь и жду. Смотрим все хайлайты, как он играет. Думаю, не один я, а многие хоккеисты за него переживают, потому что Саша – великий игрок и хороший человек.
– Болельщики некоторые задаются вопросом: он много забивает в пустые ворота, для этого тоже нужно мастерство?
– Да нет, ребят. Пустые ворота – это значит, что тренер доверяет человеку. Соперники ведь могут его команде забить.
Он здорово и в защите играет, ребята из его пятерки ему помогают. Соответственно, Саша просто решает вопрос и забивает в пустые ворота. Команда выигрывает. Какие проблемы?
Можно кого‑нибудь другого поставить, а он как мимо даст на проброс, вбрасывание в их зоне, им забьют… Нет, это какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота.
Как человек, который играет в хоккей, скажу: это никак не отменяет голов. Через день‑два, через месяц я забуду, сколько он в пустые забил. А ведь их еще надо забить.
Я бы тоже с удовольствием 10-15 забил за сезон, и мне вообще наплевать, кто и что там говорит про пустые ворота. Я очень рад за Саню. Он большой молодец, – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.
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