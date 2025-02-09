Шипачев про Овечкина: «Какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота – это никак не отменяет голов. Можно другого поставить, а он как мимо даст на проброс»

Вадим Шипачев высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона » забил 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894).

– Александр Овечкин в этом сезоне побьет рекорд Гретцки?

– Я очень надеюсь и жду. Смотрим все хайлайты, как он играет. Думаю, не один я, а многие хоккеисты за него переживают, потому что Саша – великий игрок и хороший человек.

– Болельщики некоторые задаются вопросом: он много забивает в пустые ворота, для этого тоже нужно мастерство?

– Да нет, ребят. Пустые ворота – это значит, что тренер доверяет человеку. Соперники ведь могут его команде забить.

Он здорово и в защите играет, ребята из его пятерки ему помогают. Соответственно, Саша просто решает вопрос и забивает в пустые ворота. Команда выигрывает. Какие проблемы?

Можно кого‑нибудь другого поставить, а он как мимо даст на проброс, вбрасывание в их зоне, им забьют… Нет, это какие‑то дилетанты говорят про пустые ворота.

Как человек, который играет в хоккей, скажу: это никак не отменяет голов. Через день‑два, через месяц я забуду, сколько он в пустые забил. А ведь их еще надо забить.

Я бы тоже с удовольствием 10-15 забил за сезон, и мне вообще наплевать, кто и что там говорит про пустые ворота. Я очень рад за Саню. Он большой молодец, – сказал нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев .