НХЛ и профсоюз обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов в сезоне-2025/26 (Эллиотт Фридман)

НХЛ и профсоюз обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов.

Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов. Он был увеличен прошлым летом на 5,4% – до этого планка составляла 83,5 млн долларов.

Согласно коллективному соглашению, потолок зарплат может увеличиваться максимум на 5% от года к году.

Более значительное увеличение возможно, но должно быть дополнительно согласовано лигой и Ассоциацией игроков. В данном случае сумма потолка может вырасти на 8-10%.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, доходы НХЛ растут опережающими темпами, что позволяет преодолеть последствия финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса.

Отмечается, что если стороны решат все же не превышать отметку 5%, то потолок зарплат в следующем сезоне составит около 92,5 млн долларов.

Срок действия текущего коллективного соглашения истекает осенью 2026 года.