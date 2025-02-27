Маккиннон набрал 2+1 против «Нью-Джерси» и возглавляет гонку бомбардиров с 90 очками. У Драйзайтля 87, у Кучерова – 85
Нэтан Маккиннон набрал три очка в матче против «Нью-Джерси».
«Колорадо» обыграл «Дэвилс» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон сделал дубль и отметился голевой передачей, став первой звездой матча.
Канадец также нанес шесть бросков по воротам и набрал показатель полезности «плюс 1».
Таким образом, Маккиннон имеет в активе 90 (23+67) очков в 60 матчах чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, опережая Леона Драйзайтля (87 очков) и Никиту Кучерова (85 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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