Маккиннон набрал 2+1 против «Нью-Джерси» и возглавляет гонку бомбардиров с 90 очками. У Драйзайтля 87, у Кучерова – 85

Нэтан Маккиннон набрал три очка в матче против «Нью-Джерси».

«Колорадо » обыграл «Дэвилс» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон сделал дубль и отметился голевой передачей, став первой звездой матча.

Канадец также нанес шесть бросков по воротам и набрал показатель полезности «плюс 1».

Таким образом, Маккиннон имеет в активе 90 (23+67) очков в 60 матчах чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, опережая Леона Драйзайтля (87 очков) и Никиту Кучерова (85 очков).