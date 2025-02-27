Шарипзянов забил 50-й гол и набрал 200-е очко в КХЛ. Защитник «Авангарда» провел 453 матча
Дамир Шарипзянов набрал 200 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Авангард» обыграл «Витязь» (4:3 ОТ) в домашнем матче. Капитан омичей отметился голом в этой игре.
Таким образом, Дамир Шарипзянов забросил 50-ю матчу в КХЛ. У 29-летнего защитника 200 (50+150) очков в 453 матчах.
В текущем сезоне на счету игрока 44 (12+32) балла в 59 матчах при полезности «+24».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Авангарда»
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