Шарипзянов забил 50-й гол и набрал 200-е очко в КХЛ. Защитник «Авангарда» провел 453 матча

Дамир Шарипзянов набрал 200 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард » обыграл «Витязь » (4:3 ОТ) в домашнем матче. Капитан омичей отметился голом в этой игре.

Таким образом, Дамир Шарипзянов забросил 50-ю матчу в КХЛ . У 29-летнего защитника 200 (50+150) очков в 453 матчах.

В текущем сезоне на счету игрока 44 (12+32) балла в 59 матчах при полезности «+24».