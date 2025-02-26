Десятков о 3:4 от «Авангарда»: «Ненужное удаление у «Витязя» в овертайме, были сомнения по касанию шайбы, извиняюсь перед судьями. Заседа невыразительно провел прошлый матч»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Авангардом».

Клуб из Подольска потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ. Защитник «Витязя » Джереми Руа был удален в овертайме за выброс шайбы, «Авангард» забил победный гол в большинстве.

– Начало проспали, получили ненужные удаления. С таким соперником нельзя так часто удаляться, но нужно отметить характер наших ребят. Сражались, забили в большинстве два гола.

С точки зрения моментов, то более‑менее равная игра, у нас были возможности забить больше. Последнее удаление в овертайме было совсем ненужным.

Были сомнения по поводу касания шайбы, но из «военной комнаты» сказали, что касания не было. Здесь перед судьями извиняюсь, потому что у нас был такой сигнал.

– Отнеслись с излишним уважением к сопернику, поэтому вяло начали?

– Могут быть разные вещи. Стараемся жить по московскому времени, но четвертый день уже на выезде, может, в этом причина. Не катались с утра поэтому, где‑то сказалась реакция организма.

– У вашей команды быстро ходит шайба, но как будто отрезками. У вас было мало времени наладить игру на более долгой дистанции?

– Будет долгий монолог, если разбирать это. У нас есть ряд способных игроков, которые могут держать темп, агрессию всю игру, а есть ряд игроков, которые в силу возраста или способностей не способны это делать, поэтому получается так волнообразно.

– Почему не играл Заседа, бывший игрок «Авангарда»?

– Он не только бывший игрок «Авангарда », но и многих других команд. Невыразительно провел предыдущий матч, право на ошибку есть у всех, но ты должен отрабатывать. Если не можешь создавать моменты, надо работать в обороне, напрягать соперника, – сказал Десятков.