Ги Буше о 4:3 с «Витязем»: «Хорошие 1-й и 3-й периоды, во 2-м – «Авангард» переработали. В обороне действуем неплохо, у нас одно поражение за 10 матчей»
Омский клуб одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 ОТ.
– Хорошая, как мы и ожидали, очень сложная игра. Встречались с трудолюбивой, работоспособной командой. Первый и третий периоды были хорошими с нашей стороны, но во втором они нас переработали.
В нашей лиге каждую команду сложно обыграть, если снижаешь свою работу на один‑два процента, противник может надавить. Так и произошло сегодня, сами себе усложнили задачу, но смогли найти путь к победе.
– Возвращаются ребята из лазарета, у всех разная форма. Насколько сложно управлять командой сейчас?
– Мне не хотелось бы сильно заострять на этом внимание. Тот же Рид Буше много месяцев до травмы провел в матчах, у него было большое игровое время, он прекрасно знает, как надо действовать.
Он не отсиживался во время травмы, подошел в полной готовности к матчам. То же самое касается и Маклауда, ребята понимают, что команда без них шла хорошо, поэтому им надо было добавлять и ни в коем случае не испортить картину. У них это получается, нет сложностей, но есть коррективы в связи с разными кондициями игроков.
Мы требуем, чтобы игроки не были эгоистичными. На протяжении последних дней разбирали большинство, игроки должны понимать и осознавать, что один и тот же игрок не будет всегда выходить при расстановке «5 на 4» или «5 на 3», все в зависимости от ситуации.
– Насколько огорчили ошибки в защите, которые привели к счету 3:3 в основное время?
– За последние 10-12 матчей у нас только одно поражение, мы неплохо действуем в обороне. Сегодня при последнем голе не было ошибки в защите, это была ошибка в нападении, когда мы побежали забивать гол и увеличить разрыв в счете, но получился выход два в одного.
Во втором периоде мне не понравилось, как мы действовали в нашей зоне. Переход от обороны к атаке был хорош, но в нашей зоне действовали не так грамотно, как могли бы. Внесли коррективы и в третьем периоде уже действовали лучше.
– Меркли попал в ротацию, не играл прошлый матч. Он проигрывает конкуренцию другим иностранцам?
– Дело не в том, какой ты нации. Мы смотрим только на то, какие игроки нам нужны в конкретном матче. Обращаем внимание на отношение, трудоспособность, дисциплину, работу. Есть игроки, которые сейчас лучше Меркли, ему нужно работать и зарабатывать место в составе снова, – сказал Ги Буше.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий