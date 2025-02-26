Карбери про гол Овечкина в матче с «Калгари»: «Он забил с почти невозможного угла, завел трибуны»

Спенсер Карбери оценил гол Александра Овечкина в матче с «Калгари» (1:3).

«Важный гол. Он завел трибуны и вернул нас в игру.

Он забил с почти невозможного угла, но это то, что он делает. Он находит способы забивать голы в важные моменты, и этот вечер был тому примером», – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери .

39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).