Карбери про гол Овечкина в матче с «Калгари»: «Он забил с почти невозможного угла, завел трибуны»
Спенсер Карбери оценил гол Александра Овечкина в матче с «Калгари» (1:3).
«Важный гол. Он завел трибуны и вернул нас в игру.
Он забил с почти невозможного угла, но это то, что он делает. Он находит способы забивать голы в важные моменты, и этот вечер был тому примером», – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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