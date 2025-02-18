Гатиятулин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Ак Барс» проиграл 4 матча подряд, но сегодня получилось вернуть то, что потеряли после паузы, в этом позитив. Выровняли игру, но этого было мало для победы»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3) .

– Яркий матч, много атак, борьбы, эмоций. Мы впервые в сезоне проиграли четыре матча подряд, но сегодня получилось вернуть в игру многое, что потеряли после паузы, в этом есть позитив. Были скорость, напор, хорошее давление в зоне атаки.

К сожалению, дали фору сопернику в начале матча, потом объяснили команде, что нужно поправить. Выровняли игру, но этого оказалось мало для победы. Нашим болельщикам на выезде спасибо за поддержку.

– Четвертое подряд поражение – это психологическая проблема или физическая?

– У нас была серия, в которой мы много забивали, причем забивали все звенья. Возможно, подумали, что и дальше так будет.

Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка. Повторюсь, мы многое смогли вернуть сегодня в нашу игру, но этого все равно мало.

– Насколько довольны игрой Радэля Замалтдинова, который сегодня провел неплохой матч?

– Хорошо сыграл, делал то, что требовалось. Он правильно воспринял непопадание в состав, терпеливо ждал. Сегодня вышел и показал, что ожидалось. Дальше будем смотреть.

Возможно, в следующем матче появится Илья Сафонов , где-то будут перестановки в тройках, подумаем и по бригадам большинства.

– С чем связан ранний тайм-аут?

– Перед игрой мы все объяснили, показали, договорились, как нужно играть. Но после двух пропущенных шайб нужно было напомнить ребятам, о чем договаривались.

В принципе, ребята потом успокоились, стали играть, больше контролировать шайбу и создавать моменты.

– Четвертый матч подряд не можете выиграть первый период. Это что-то системное?

– Причины знаем, об этом говорим, работаем. Выход один – через работу все преодолеть.

– Эрик О′Делл уже 10 матчей без очков, хотя играет и в большинстве, а сегодня еще и удалился. Сколько игр ему понадобится, чтобы вернуться в форму?

– Он делает много полезной работы и в атаке, и в обороне. Думаю, это опытный мастер, а очки – дело времени.

– Нет ли планов вернуть Дениса Комкова на его позицию?

– Проанализируем матч. Сафонов скоро появится, будем думать о сочетаниях, – сказал главный тренер «Ак Барса ».