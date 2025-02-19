Гатиятулин и игроки «Ак Барса» передали 26 комплектов формы спортшколе в Казани, где сгорела экипировка
Сегодня главный тренер клуба Анвар Гатиятулин, а также игроки команды Дмитрий Кателевский и Радэль Замалтдинов передали комплекты новой хоккейной экипировки казанской спортивной школе «Подросток», находящейся в 6-й гимназии.
Они также пообщались с детьми и раздали автографы.
10 февраля на территории школы произошел пожар. Сгорел вагончик, где хранилась форма и весь спортивный инвентарь. В результате хоккеистам практически не в чем было играть на турнире «Золотая шайба».
«Когда хоккейный клуб «Ак Барс» узнал об этой неприятной истории, то сразу решил поддержать школу. Потому что спорт всегда сближает.
С собой мы привезли 26 комплектов формы. Для меня это важная история, потому что я сам начинал также на хоккейных коробках. Когда я сюда приехал, то сразу вспомнилось детство, как сами чистили лед, готовили площадку, чтобы поиграть. Такие воспоминания всегда ценны», – сказал Гатиятулин.
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