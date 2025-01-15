Беднар о травме Ничушкина: «Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт. Пришлось немного притормозить и снова начать восстановление»

Джаред Беднар рассказал о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы.

Российский форвард «Колорадо » получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.

«Это травма нижней части тела. Мы начали работать над ее устранением, все шло хорошо.

Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт, поэтому пришлось немного притормозить и снова начать процесс восстановления», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар .