Беднар о травме Ничушкина: «Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт. Пришлось немного притормозить и снова начать восстановление»
Джаред Беднар рассказал о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы.
Российский форвард «Колорадо» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.
«Это травма нижней части тела. Мы начали работать над ее устранением, все шло хорошо.
Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт, поэтому пришлось немного притормозить и снова начать процесс восстановления», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Denver Post
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