Ничушкин выбыл на неопределенный срок. У форварда «Колорадо» осложнение травмы, он не играет с 1 января

Валерий Ничушкин не вернется на лед в ближайшее время из-за повреждения.

Российский форвард «Колорадо » получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.

«Он оказывает большое влияние на игру в любом звене, где выступает, и играет важную роль в спецбригадах. Игрок такого уровня приносит огромную пользу.

К сожалению, у него возникли осложнения с травмой, и он пока далек от возвращения на лед», – приводит слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара журналист Адриан Эрнандес со ссылкой на Altitude Sports Radio.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ничушкин провел 21 матч и набрал 17 (11+6) очков при полезности «+6».