Ничушкин выбыл на неопределенный срок. У форварда «Колорадо» осложнение травмы, он не играет с 1 января
Валерий Ничушкин не вернется на лед в ближайшее время из-за повреждения.
Российский форвард «Колорадо» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.
«Он оказывает большое влияние на игру в любом звене, где выступает, и играет важную роль в спецбригадах. Игрок такого уровня приносит огромную пользу.
К сожалению, у него возникли осложнения с травмой, и он пока далек от возвращения на лед», – приводит слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара журналист Адриан Эрнандес со ссылкой на Altitude Sports Radio.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ничушкин провел 21 матч и набрал 17 (11+6) очков при полезности «+6».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
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