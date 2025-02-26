Пастрняк в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и повторил рекорд «Бостона». Такой же результат у Эспозито и Миддлтона

Давид Пастрняк в восьмой раз забил 30 и более голов за сезон в НХЛ.

Чешский форвард «Бостона » набрал 2+1 в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:5 ОТ). В его активе стало 72 (30+42) очка в текущем сезоне.

Пастрняк в восьмой раз преодолел отметку в 30 шайб за регулярку – все в составе «Брюинс».

По этому показателю он вышел на первое место в истории франшизы, сравнявшись с Филом Эспозито и Риком Миддлтоном .