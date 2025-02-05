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Пастрняк продлил серию игр с передачами до 11 матчей – 2-й результат для чехов в истории НХЛ. У форварда «Бостона» 10+14 очков на отрезке

Давид Пастрняк продлил результативную серию до 11 матчей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Миннесоту» со счетом 3:0. 28-летний чешский форвард сделал голевую передачу.

Пастрняк отметился ассистом в 11-й игре подряд, это второй показатель для хоккеистов из Чехии в истории НХЛ. Лидирует Яромир Ягр – 16 матчей в сезоне-2000/01.

Всего на этом отрезке у нападающего 24 (10+14) очка при полезности «плюс 8». В текущем сезоне он набрал 66 (27+39) очков в 55 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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