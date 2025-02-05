Пастрняк продлил серию игр с передачами до 11 матчей – 2-й результат для чехов в истории НХЛ. У форварда «Бостона» 10+14 очков на отрезке
Давид Пастрняк продлил результативную серию до 11 матчей.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Миннесоту» со счетом 3:0. 28-летний чешский форвард сделал голевую передачу.
Пастрняк отметился ассистом в 11-й игре подряд, это второй показатель для хоккеистов из Чехии в истории НХЛ. Лидирует Яромир Ягр – 16 матчей в сезоне-2000/01.
Всего на этом отрезке у нападающего 24 (10+14) очка при полезности «плюс 8». В текущем сезоне он набрал 66 (27+39) очков в 55 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем