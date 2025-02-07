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Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Маккиннон – 2-й, Хеллибак – 3-й

Леон Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:

1. Леон ДрайзайтльЭдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Давид Пастрняк («Бостон»)

5. Джек Айкел («Вегас»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
logoЛеон Драйзайтль
logoДжек Айкел
logoБостон
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoВиннипег
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoКоннор Хеллибак
рейтинги
logoДавид Пастрняк
logoВегас
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