Мичков – 4-й новичок «Флайерс» за последние 20 лет, набравший 40+ очков за сезон

Матвей Мичков достиг отметки 40 очков в дебютном сезоне НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» сделал 2 передачи в матче НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).

Теперь на счету Матвея Мичкова 41 (17+24) очко в 57 играх сезона.

Он стал четвертым новичком «Флайерс» за последние 20 лет, набравшим 40 или более очков за сезон. Ранее это удалось Шейну Гостисбееру (46 в сезоне-2015/16), Мэтту Риду (47 в сезоне-2011/12) и Джеффу Картеру (42 в сезоне-2005/06).