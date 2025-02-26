Мичков – 4-й новичок «Флайерс» за последние 20 лет, набравший 40+ очков за сезон
Матвей Мичков достиг отметки 40 очков в дебютном сезоне НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» сделал 2 передачи в матче НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).
Теперь на счету Матвея Мичкова 41 (17+24) очко в 57 играх сезона.
Он стал четвертым новичком «Флайерс» за последние 20 лет, набравшим 40 или более очков за сезон. Ранее это удалось Шейну Гостисбееру (46 в сезоне-2015/16), Мэтту Риду (47 в сезоне-2011/12) и Джеффу Картеру (42 в сезоне-2005/06).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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