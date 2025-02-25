Селебрини набрал 42-е очко в сезоне НХЛ и делит с Хатсоном лидерство в гонке бомбардиров среди новичков. Мичков идет в топ-3 с 39 баллами
Макклин Селебрини набрал 42-е очко в сезоне НХЛ.
Форвард «Сан-Хосе» отметился результативной передачей в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (1:2 ОТ).
На счету 18-летнего канадца стало 42 (18+24) очка в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19» и среднем времени на льду 19:43.
Первый номер драфта НХЛ-2024 делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (42 очка в 57 играх, 3+39, «минус 18», 22:27).
В топ-3 также входит форвард «Филадельфии» Матвей Мичков – 39 (17+22) очков в 56 играх, «минус 10», 16:01.
Отметим, что в число претендентов на приз лучшему новичку сезона также входит вратарь «Калгари» Дастин Вульф (34 игры, 20 побед, 91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,62).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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