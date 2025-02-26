Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс». Он отбил 36 из 37 бросков, одержав 20-ю победу в сезоне

Игорь Шестеркин одержал 20-ю победу в сезоне НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 36 из 37 бросков в матче против «Айлендерс » (5:1).

Он был признан третьей звездой игры.

В 42 матчах в сезоне у Игоря Шестеркина 20 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.