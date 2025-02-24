Шестеркин отбил 36 из 39 бросков «Питтсбурга», победа – 19-я в 41 матче

Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 39 в матче с «Питтсбургом» (5:3).

Вратарь «Рейнджерс » одержал 19-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в сезоне россиянин провел 41 игру при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.