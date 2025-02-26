Кучеров – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 2 передачи, «плюс 1» и 3 броска за 22:51
Никита Кучеров стал второй звездой матча против «Эдмонтона».
Нападающий «Тампы» сделал 2 передачи в игре с «Ойлерс» (4:1).
Он провел на льду 22:51 (полезность «плюс 1») и нанес 3 броска в створ ворот.
Всего на счету Никиты Кучерова 85 (26+59) очков в 54 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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