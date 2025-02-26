Кучеров – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 2 передачи, «плюс 1» и 3 броска за 22:51

Никита Кучеров стал второй звездой матча против «Эдмонтона».

Нападающий «Тампы » сделал 2 передачи в игре с «Ойлерс» (4:1).

Он провел на льду 22:51 (полезность «плюс 1») и нанес 3 броска в створ ворот.

Всего на счету Никиты Кучерова 85 (26+59) очков в 54 матчах сезона.